الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي الإيرانية تستخف بالقرارات الدولية

2019/01/31 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، ما ارتكبته ميليشيا الحوثي الإيرانية قبل أيام من خلال استهدافها فريقًا أمميًا بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بأنه”تحدٍ سافر للمجتمع الدولي ويمثل استخفافًا بقراراته”.

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