2019/01/31 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، إن المرحلة الحالية تشهد انغلاقا سياسي واضح ما بين الكتل السياسية حول حسم ملف الكابينة الوزارية.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن النصر: المرحلة الحالية تشهد انغلاقًا سياسيًا بين الكتل حول حسم الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن النصر: المرحلة الحالية تشهد انغلاقًا سياسيًا بين الكتل حول حسم الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).