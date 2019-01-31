2019/01/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز الاعلام الرقمي وزارة الاتصالات إلى مراقبة عمل الشركات المزودة للخدمة في كل محافظات البلاد.وأوضح المركز في بيان تلقى”ناس” نسخة منه أن خطوات الوزارة الأخيرة في محاربة تهريب سعات الانترنت وتعهداتها بتخفيض سعر الانترنيت، تعتبر إيجابية وعلى الطريق الصحيح.وأكد المركز أن معيار نجاح الوزارة في هذه الملفات يتجسد في قدرتها على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز متخصص: شركات الانترنت تتجاهل قرارات تخفيض الأسعار وعلى الوزارة إيقاف الخدع) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز متخصص: شركات الانترنت تتجاهل قرارات تخفيض الأسعار وعلى الوزارة إيقاف الخدع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).