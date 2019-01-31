2019/01/31 | 23:27

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مصرع شخص بحادث سير على سريع القناة شرقي بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت نجدة بغداد، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، القبض على شخص أطلق عيارات نارية باستخدام سلاح M4 في أحد الاعراس بالعاصمة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن "دوريات نجدة بغداد ألقت القبض على شخص يقوم باطلاق العيارات النارية م

بغداد اليوم- ديالى

كشفت اللجنة الامنية بمجلس ديالى، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، عن شمول ثلاث مناطق داخل المحافظة باستراتيجية "الامن الشامل".

وقال رئيس اللجنة الأمنية، صادق الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مناطق

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتعرض نقطة تفتيش أمنية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى لإستهداف بنيران قناصة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قناصا أطلق النار، مساء اليوم، على نقطة تفتيش أمنية ضمن منطقة باوه محمود في قضاء خ

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