استعدادات متواصلة لإقامة معرض الشرق الأوسط للسياحة 2019 في أربيل

2019/01/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلمن المقرر أن تحتضن أربيل في شهر آذار المقبل، الدورة الثانية من معرض الشرق الأوسط للسياحة الأكبر من نوعه، لتطوير هذا القطاع في إقليم كوردستان.وقال مسؤول مجموعة الشركات السياحية في إقليم كوردستان، لاوند جمال لشبكة رووداو الإعلامية: "شاركنا اليوم في معرض اسطنبول للسياحة لبحث جذب السياح إلى إقليم كوردستان مع العديد من الشركات، حيث تمتلك تركيا تجربة ناجحة في هذا المضمار وتقدر الإيرادات القادمة من مجال السياحة بـ 30 مليار دولار العام الماضي".وحول إمكانية استقطاب السياح الذي يقصدون تركيا إلى الإقليم، أوضح جمال: "نعم هذا ممكن، لكن علينا في البداية تحويل السياحة إلى مصدر للإيراد والربح، من خلال تقديم الدعم الحكومي وإقناع الشركات الأجنبية بجلب السياح إلى كوردستان وتسويق قطاع السياحة بإقليم كوردستان في المعارض المقامة بالخارج".وأشار إلى أن "العوائق التي تعترض هذا القطاع كثيرة لكنها في طور المعالجة، وقد حققت وزارة البلديات وهيئة السياحة العديد من الإنجازات، ونحن بحاجة للمزيد خاصة من النواحي الأمنية لكي يشعر السياح بالطمأنينة إ ضافة إلى الاهتمام بجمالية وتنظيم المواقع السياحية"، لافتاً إلى "إقامة النسخة الثانية من معرض الشرق الأوسط للسياحة (ميتيكس) في أربيل في الفترة من 17 إلى 20 آذار 2019".يذكر أن الدورة الأولى من المعرض التي أقيمت في عام 2017 نجحت في تحقيق أهدافها، حيث شاركت فيها 200 شركة من إحدى عشرة دولة حول العالم إضافة إلى الوكالات والهيئات السياحية، واعتبرت ملتقى تجارياً وفّر فرصة للتشجيع على إنشاء علاقات تواصل وتعاون بين المشاركين في المعرض من أجل تنمية القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا السياحة وأنظمة الفنادق وإدارتها ويلنس و SPA والرحلات السياحية الفاخرة، حيث يضم المعرض أكثر من 20 جناحاً.

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