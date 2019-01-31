2019/01/31 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل هاجم عدد من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، حاجزاً أمنياً مشتركاً بين قوات أسايش كرميان وشرطة ديالى، دون التسبب بوقوع خسائر بشرية.وقال المقدم أحمد مصطفى من استخبارات الفوج الأول التابع للواء الثالث مشاة لشبكة رووداو الإعلامية: "في الساعة 20:25 من مساء اليوم هاجم داعش بسلاح البي كي سي والقناص على سيطرة باوة محمود – خانقين المشترك بين أسايش كرميان وشرطة ديالى".وأضاف أن "الاشتباكات استمرت لعشرين دقيقة دون أن تسفر عن خسائر بشرية".وتابع: "في الليلة الماضية أيضاً هاجم مسلحو داعش أحد مواقعنا واستمرت الاشتباكات من الساعة العاشرة ليلاً حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل".وأشار إلى أن اشتباكات الليلة الماضية "أسفرت عن إصابة مقاتل في البيشمركة، كما نجحنا في تفكيك ثلاث عبوات زرعها عناصر التنظيم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم حاجزاً أمنياً مشتركاً في ديالى) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم حاجزاً أمنياً مشتركاً في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).