رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يترأس اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية

2019/01/31 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماعا لخلية ادارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول .

ووجه رئيس الوزراء باستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين ، الى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الخزين المائي، إضافة الى متابعة سلامة السدود والجسور وضرورة استمرار اعمال الصيانة والتأهيل .

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