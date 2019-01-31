البث المباشر لمباراة ريال مدريد وجيرونا والتغطية الخاصة

2019/01/31 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر عشاق الملكي مباراة ريال مدريد وجيرونا على أرض الأخير في إياب ربع نهائي كأس إسبانيا لا لمعرفة إن كان فريقهم سيعبر أم لا، بل للوقوف على جاهزيته خصوصاً مع اقتراب عودة دوري أبطال أوروبا.- الحكم خوان مارتينيز يعطي اشارة انطلاق مباراة ريال مدريد وجيروناتشكيلة ريال مدريد

وكان ريال مدريد فاز ذهاباً 4-2 على أرضه وليس متوقعاً أن يواجه صعوبة تذكر في تجديد انتصاره على فريق لا يكاد يستفيق من هزيمة حتى يتلقى أخرى، وإن كان ريال هذا العام عودنا على سقطات لا تخطر على البال. ولم يعرف جيرونا طعم الفوز منذ 5 ديسمبر وبلغ مجموع مبارياته التي صام بها عن الانتصار عشر لحينه تلقى خلالها خمس هزائم ومثلها تعادلات.أما ريال مدريد فحقق فوزاً كبيرا خارج أرضه أمس الأحد على اسبانيول 4-2 أكد خلالها جهوزيته الفنية.تصريح مدرب ريال مدريد قبل لقاء جيرونا: مباراة ريال مدريد وجيرونا تأتيكم يوم الخميس 31 الحالي في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكّة المكرمة عبر قناة HD3.ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر الانترنت بواسطة الخدمة المسبقة الدفع CONNECT.وسنكون معكم بتغطية خاصة مباشرة لحظة بلحظة لأهم أحداث المباراة لا سيما الأهداف بالفديو فور حدوثها.

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