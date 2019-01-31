2019/01/31 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكد اليوم النائب السابق عن محافظة ديالى، محمد الدايني، ان الواقع السياسي يترقب أحداث كبيرة تنتظر العراق ودول المنطقة، فيما أشار إلى ان واشنطن ليست بحاجة لإعادة نشر قواتها بالعراق لانها لم تغادره سابقا.وكشف الدايني، في منشور على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” أمس الأربعاء، 30 كانون الثاني 2019، “نثمن رؤية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتفاصيل نائب سابق يكشف عن كارثة مقبله على العراق احداث كبيرة قد تحصل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل نائب سابق يكشف عن كارثة مقبله على العراق احداث كبيرة قد تحصل) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل نائب سابق يكشف عن كارثة مقبله على العراق احداث كبيرة قد تحصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).