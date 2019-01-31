دوريات النجدة تلقي القبض على ثلاث اشخاص متلبسين بهذه التهم

2019/01/31 | 23:39

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دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على شخص يقوم باطلاق العيارات الناريه

من بندقيه نوع m4 باحدى الاعراس ضمن منطقة البلديات تم القبض عليه

وتسليمه الى مركز شرطة الرشاد .دوريات نجدة بغداد ..



تلقي القبض على شخص يحمل حبوب مخدرة 16 شريط ضمن

شارع الزيتون تم تسليمه الى مركز شرطة الصالحيه .دوريات نجدة بغداد ..



تلقي القبض على شخص يحمل سلاح بندقية نوع بمبكشن

بدون اي مستمسكات رسميه ضمن منطقة النهروان تم تسليمه الى مركز شرطة النهروان

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