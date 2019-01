الجيش الأمريكي: مقتل 24 متشددا في ضربة جوية بالصومال

2019/01/31 | 23:40

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه قتل 24 متشددا في ضربة جوية أمس بالقرب من منطقة شبيلي في وسط الصومال.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان أنها تعتقد أن الضربة التي وقعت في منطقة هيران لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين.

