ترامب: لن نقبل إلا بصفقة تجارية كبيرة مع الصين

2019/01/31 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تريد أن تبرم صفقة تجارية كبيرة مع الصين، أو يتم تأجيل ذلك لبعض الوقت.





وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الخميس: "لن يكون هناك صفقة صغيرة مع الصين،ستكون اتفاقية كبيرة للغاية، أو سيتم تأجيل ذلك لفترة قصيرة"، وولكن لم يكن واضحاً على وجه الدقة ماذا كان يقصد بالتأجيل.





ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيؤجل الموعد النهائي لانتهاء الهدنة التجارية، قال ترامب: "لا أعرف".





ولكن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن الصين تريد الوصول لصفقة تجارية من أجل تجنب زيادة التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن واشنطن تود مساعدهم قد الإمكان في التوصل لاتفاق.





وفي وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأمريكي إن الصين لابد أن تفتح أسواقها الصناعية والزراعية من أجل التوصل لصفقة، كما أشار إلى أن الاتفاق النهائي لن يتم بدون اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج.





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