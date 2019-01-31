تدهور التعليم في العراق.. لا يجعلنا نقبل بمدارس إيرانية

2019/01/31 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى خليل * تدهورت المؤسسة التعليمية بالعراق بشكل ملحوظ ، إذ لم تكن معزولة عن التأثيرات التي أفرزها الاحتلال الأميركي للعراق بعد

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