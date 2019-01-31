رسمياً.. برشلونة يضم لاعباً برازيلياً

2019/01/31 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسأعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الخميس، تعاقده مع مدافع أتلتيكو مينيرو البرازيلي، إيمرسون أباريسيدو، على أن ينضم للفريق الصيف المقبل.وقال البارسا، في بيان عبر موقعه الرسمي "اتفق برشلونة مع أتلتيكو مينيرو على ضم إيمرسون أباريسيدو، في الأول من تموز 2019، حتى صيف عام 2024".

وأوضح النادي الكتالوني أن اللاعب البرازيلي، صاحب الـ20 عاماً، سينضم له مقابل 12 مليون يورو.ويشغل أباريسيدو مركز الظهير الأيمن، ويلعب حالياً مع منتخب البرازيل، تحت 20 عاما، في بطولة كوبا أمريكا.وأبرز الموقع الرسمي للبلوغرانا، أن أباريسيدو يجري تشبيهه باللاعب السابق لبرشلونة، داني ألفيس.ومن المقرر أن ينتقل أباريسيدو إلى ريال بيتيس الإسباني، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك وفقاً للاتفاق الذي تم بين الفريق الأندلسي وأتلتيكو مينيرو.

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