2019/01/31 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المحلل السياسي صباح العكيلي، أن هناك تواجد إيراني في العراق بطلب من الحكومة، بعد أن فتحت إيران مخازن سلاحها للميليشيات العراقية.

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