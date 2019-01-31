داعش الإرهابي يهاجم حاجزًا أمنيًا مشتركًا في ديالى

2019/01/31 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عدد من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، حاجزاً أمنياً مشتركاً بين قوات أسايش كرميان وشرطة ديالى، دون التسبب بوقوع خسائر بشرية.

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