عفرين.. مسلحو الفصائل السورية يختطفون 10 أشخاص في ناحية

2019/01/31 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عفرينيستمر مسلحو الفصائل السورية التابعة لتركيا بارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم بحق أهالي منطقة عفرين بكوردستان سوريا، لا سيما خطف المواطنين وفرض "أتاوات" كبيرة على ذويهم مقابل إطلاق سراحهم.وأفادت مصادر محلية من داخل منطقة عفرين، بأن "مسلحين من فصيل (السلطان مراد) اختطفوا 10 أشخاص من قرية (قوتا) التابعة لناحية (بلبلة) بمنطقة عفرين".وأضافت المصادر أن "مسلحي الفصيل المذكور ما زالوا يحتجزون الأشخاص المختطفين لديهم، ولا يخبرون أحداً بمكانهم".وتسيطر الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا على منطقة عفرين بكوردستان سوريا منذ تاريخ 18/3/2018، بعد أن خاضت معارك عنيفة مدعومةً بالجيش والطيران التركيين ضد وحدات حماية الشعب الكوردية استمرت 58 يوماً.وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوم الأحد 18/3/2018، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، يبدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المنتجات الزراعية، ومحاصيل الزيتون والرمان أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع، ووسط صمت دولي مطبق.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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