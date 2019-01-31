بابا الفاتيكان يزور الامارات الأحد المقبل

2019/01/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم بابا الفاتيكان فرنسيس بزيارة لدولة الامارات الأحد المقبل.

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