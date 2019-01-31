2019/01/31 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشفت وثيقة صادرة اليومعن ، شمول رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية وكالة، عادل عبد المهدي لـ 15 فئة، بإجراءات إصدار إجازة حمل السلا(ح.وتوضح الوثيقة الصادرة عن مدير الهويات واجازات السلا(ح، في وزارة الداخلية، العميد الحقوقي عبد سعيد حسن، شمول 15 فئة، بينهم النواب والوزراء وحماياتهم، والتجار من الفئات المتقدمة، والصاغة، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هام بالوثيقة عبد المهدي يحدد الفئات التي يُسمح لها بحمل السلا(ح صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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