الحشد الشعبي يقصف مواقع لداعش شمال شرق ديالى

2019/01/31 | 23:59

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (31 كانون الثاني 2019)، أن مدفعية الحشد الشعبي قصفت مواقع...





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