مسؤولون أمريكيون: أمريكا ستعلن تعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية

2019/02/01 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة أمريكية كبيرة لرويترز، إن من المرجح أن تعلن الحكومة الأمريكية تعليق التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا في غضون الأيام المقبلة بعد فشل محادثات ثنائية في إحراز تقدم.

وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون لرويترز في مقابلة “ما زال الروس لا يقرون بانتهاك المعاهدة”.

لكنها مع ذلك قالت إن “الدبلوماسية لا تنتهي أبدا” وتوقعت إجراء المزيد من المناقشات.

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