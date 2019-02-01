2019/02/01 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الخميس، بأن نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، أطلقَ مشروع "برج جميرا" ليكون "علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني في دبي ومعلماً سياحياً جديداً في قلب منطقة جميرا".وزار آل مكتوم موقع المشروع، واطلع خلالها على تفاصيل المخطط التطويري الرئيسي للمشروع، الذي تنفذه مجموعة دبي القابضة.وقالت "وام" إن "حاكم دبي أشاد بالمشروع الجديد، الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم".وحول المشروع، قال رئيس دبي القابضة عبد الله الحباي، إن "إطلاق البرج يؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في سبيل تنفيذ مشاريع مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى"، وأشار إلى أن "تشييد البرج سيبدأ فوراً ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023".وأوضحت وكالة الأنبار الإماراتية أن "برج جميرا سيكون أحد أكثر المعالم المعمارية تميزاً من حيث التصميم، فهو مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية، وسيوفر البرج لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة على ارتفاعات واتجاهات متعددة".مشيرةً إلى أن "من المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة، التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام".وبحسب الوكالة، فإن البرج يقع في منطقة حيوية جديدة هي "داون تاون جميرا"، التي تتمتع بموقع مهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة، وتطمح دبي القابضة من خلال خطتها التطويرية إلى تحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية لتصبح مركز المدينة الجديد.

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