فيسبوك تحذف 783 حساباً وصفحة مزيفة لهم علاقة بإيران

2019/02/01 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت "فيسبوك" إزالة 783 صفحة وحسابات مرتبطة مع إيران، في إطار جهود الشركة المستمرة لمكافحة المعلومات المزيفة.





وقالت الشركة الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس، إنها حذفت 262 صفحة و356 حساب و3 مجموعات من فيسبوك، بالإضافة إلى إزالة 162 حساباً من انستجرام.





وأضافت "فيسبوك" أن الحسابات والصفحات الإيرانية تم استخدامها في الترويج لمواضيع مثل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والصراعات في سوريا واليمن، ودور الولايات المتحدة السعودية وروسيا في ذلك".





وتابعت الشركة : "يعود نشاط بعض هذه الصفحات والحسابات إلى عام 2010، وعلى الرغم من أن الأشخاص المالكين لها حاولوا إخفاء هوياتهم، فإن مراجعتنا ربطت هذه الحسابات بإيران".





وأوضحت الشركة أن هذه الحسابات المزيفة أنفقت نحو 30 ألف دولار في إعلانات بـ"فيسبوك" و انستجرام.





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