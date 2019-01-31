رسمياً | الياباني كاجاوا من بوروسيا دورتموند لبيشكتاش

2019/02/01 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن نادي بيشكتاش التركي، ضم صانع ألعاب بوروسيا دورتموند الألماني، الياباني شينجي كاجاوا.

وسينتقل اللاعب حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة دون الإعلان عن قيمة الصفقة.🤝 @S_Kagawa0317 wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zu @Besiktas.Einmal Borusse, immer Borusse - Danke für alles, Shinji! pic.twitter.com/2rtXRDzN00— Borussia Dortmund (@BVB) January 31, 2019الياباني البالغ 29 عامًا، رحل عن صفوف أسود الفيستفاليا، فخاض 5 مباريات فقط الموسم الحالي.

وسبق لكاجاوا أن لعب لبوروسيا دورتموند وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني مرتين، ليرحل لصفوف مانشستر يونايتد ليقضي موسمين ويعود لدورتموند مرة أخرى.



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ولا يتواجد كاجاوا في صفوف المنتخب الياباني، الذي سيخوض غدًا نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر.

حيث خاض 95 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا بقميص الساموراي، كان آخرها أمام كولومبيا بكأس العالم 2018.

#WelcometoBeşiktaş #SamuraioftheBosphorus 🦅🇹🇷🇯🇵 pic.twitter.com/OEFddFEBRA— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2019وسيشهد كاجاوا منافسية يابانية مع زميله يوتو ناجاتومو، لاعب جلطة سراي التركي.

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