لقاء السفير الألماني في بغداد الخزعلي رسالة خاطئة من الحكومة الألمانية

2019/02/01 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء السفير الألماني في بغداد سيريل نون الإرهابي الدولي قيس الخزعلي رسالة خاطئة من الحكومة الألمانية

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