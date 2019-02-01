تحرير عراقيتين وطفل من الأيزيديين المحتجزين لدى داعش داخل سوريا

2019/02/01 | 00:29

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير مكتب إنقاذ الايزيديين في إقليم كردستان، حسين قايدي، تحرير امرأتين عراقيتين مختطفتين، با...





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