نبيل شعث: الفلسطينيون لن يقبلوا بمشروعات ترامب ويريدون سلاما عادلا

2019/02/01 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية اليوم الخميس إن الفلسطينيين لن يقبلوا ما وصفها بإملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشروعاته ويريدون سلاما عادلا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.

وقال شعث في تصريح عقب لقائه مع وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي “نحن شعب صامد لن نقبل إملاءات الإسرائيليين أو إملاء ترامب ومشروعاته.



نحن نريد سلاما متعدد الأطراف، قائما على القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأضاف “شعبنا صامد ومتحمل إلى أن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام عادل نتائجه ستفيد كل منطقة الشرق الأوسط وليس الفلسطينيين فقط”.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستقترح إقامة دولة فلسطينية على ما يصل إلى 90 في المئة من الضفة الغربية المحتلة على أن تكون عاصمتها في القدس الشرقية ولا تشمل الأماكن المقدسة.

وانهارت آخر جولة من مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة في عام 2014.

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