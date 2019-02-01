2019/02/01 | 00:40

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مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى تعديلا يعرقل قرار ترامب سحب القوات

الأمريكية من #سوريا و #أفغانستان

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