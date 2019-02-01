الناصرية:اعتقال مراهق قتل ابيه بسبب ضغوط الدراسة

2019/02/01 | 00:50

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال مراهق بتهمة قتل ابيه بسبب ضغوطات الدراسة في قضاء الناصرية .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد الشرطة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه فان الشرطة اعتقلت المتهم البالغ من العمر 15 عاما بتهمة قتل ابيه البالغ من العمر 41 عاما في قرية الحردان جنوبي الناصرية .

واوضح البيا

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال مراهق بتهمة قتل ابيه بسبب ضغوطات الدراسة في قضاء الناصرية .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد الشرطة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه فان الشرطة اعتقلت المتهم البالغ من العمر 15 عاما بتهمة قتل ابيه البالغ من العمر 41 عاما في قرية الحردان جنوبي الناصرية .واوضح البيان ان الشرطة كانت قد سجلت مقتل الضحية مساء الاربعاء في منزله ، ما دفعها لفتح تحقيق مفصل في ملابسات الجريمة بالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية.

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