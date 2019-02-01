كاغاوا ينضم معاراً إلى بشكتاش من دورتموند

2019/02/01 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية، أعلن النادي التركي أن اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، والبالغ من العمر 29 عاما، سيكون "جزءا من فريقنا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".وكان لاعب خط الوسط قد خضع في وقت سابق اليوم إلى فحص طبي بعد وصوله إلى مدينة اسطنبول التركية، في آخر إجراءات إتمام الصفقة.وذكرت وسائل إعلام تركية في وقت سابق اليوم أن صفقة الاستعارة تشمل خيار التعاقد مع اللاعب بشكل دائم، لكن بيان النادي لم يتطرق إلى ذلك.وساهم كاغاوا في إحراز دورتموند ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا في العام 2012، قبل الانتقال إلى صفوف يونايتد لعامين عاد على أثرهما إلى ناديه الألماني.وتراجع دور اللاعب في تشكيلة الفريق هذا الموسم في إشراف المدرب السويسري لوسيان فافر.

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