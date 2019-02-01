محدث..الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام لتسجل أكبر مكاسب في يناير بـ32عاماً

2019/02/01 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر:غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع إعلان نتائج أعمال الشركات، لتسجل "وول ستريت" أكبر مكاسب شهرية في يناير بـ32 عاماً.





وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أكبر الرابحين في البورصة الأمريكية بدعم نتائج الأعمال القوية.





وارتفع سهم "فيسبوك" بأكثر من 10% ليقود مكاسب التكنولوجيا بعد أن حقق أرباحاً قياسية في الربع الأخير من 2018.





كما صعد سهم "جنرال إلكتريك" بأكثر من 11% بعد أن تجاوزت الإيرادات الفصلية توقعات المحللين، في حين أعلنت "مايكروسوفت" أنها سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنحو 12% لكنها فشلت في الوفاء بتقديرات المحللين.





ويركز المستثمرون على التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات الحالية تسير بشكل جيد، مضيفاً أنه لن يقبل إلا بصفقة تجارية كبيرة مع بكين.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً، كما صعدت تكلفة العمالة الأمريكية بأكبر وتيرة في 11 عاماً.





وفي بيانات أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 8 أشهر.





وعند نهاية تعاملات اليوم، استقر "داو جونز" الصناعي عند 25009.1 نقطة، لكنه يحقق مكاسب شهرية بنحو 7.2% أو 1681.1 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9% عند 2704.5 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 7.9% في يناير.





فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% إلى 7281.7 نقطة، ليسجل مكاسب شهرية بنحو 9.7%.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.573.





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