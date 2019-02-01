مكاسب الذهب وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/01 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: كان للبيانات الاقتصادية السلبية الكلمة العليا في مجريات الأحداث بالأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى جانب مكاسب الذهب.





ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين لابد أن تقوم بفتح أسواقها الصناعية والزراعية، حتى يتم التوصل لصفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وأضاف الرئيس الأمريكي إلى أن المحادثات التجارية القائمة تسير بشكل جيدة، موضحاً أنه لن يتم عقد صفقة نهائية بدون لقائه بنظيره الصيني.





بيانات سلبية ومؤشرات الأسهم

أظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً، كما صعدت تكلفة العمالة الأمريكية بأكبر وتيرة في 11 عاما.





وفي بيانات أخرى، ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة خلال نوفمبر لتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر، كما صعدت تكلفة الرهن العقاري للمرة الأولى في 2019.





أما في منطقة اليورو فقد تباطأ نمو الاقتصاد إلى 1.8% في إجمالي 2018، مقارنة مع 2.3% في العام السابق له.





كما تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بأكبر وتيرة في 11 عاماً، فيما دخلت إيطاليا مرحلة الركود بعد أن انكمش الاقتصاد بنحو 0.2% في الربع الأخير من 2018.





وللشهر الثاني على التوالي، واصل النشاط الصناعي في الصين الانكماش خلال يناير الجاري.





وفي أسواق الأسهم، غلب الصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، لتسجل أفضل مكاسب شهرية خلال يناير في 32 عاماً.





وأعلنت شركة "أمازون" تحقيقها أرباحاً وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الرابع من العام الماضي.





وتمكنت شركة "جنرال إلكتريك" من تحقيق إيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من 2018، ليرتفع السهم

فيما ارتفعت أرباح شركة "ماستر كارد" بنحو 314% في الربع الرابع من 2018 وبأكثر من تقديرات المحللين، أما شركة "نوكيا" فقد تحولت إلى الربحية في نفس الفترة لكنها فشلت في الوفاء بالتوقعات.





كما تمكنت "فيزا" من تجاوز التقديرات من حيث الأرباح والإيرادات، بينما تراجعت أرباح "إتش.آند.إم" بأكثر من التوقعات.





أما الأسهم الأوروبية فقد تباينت عند نهاية تعاملات اليوم، مع هبوط قطاع البنوك لكنها تسجل مكاسب شهرية قوية.





فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم بدعم مكاسب قطاع الرقائق.





مكاسب الذهب

حققت أسعار الذهب مكاسب قوية عند تسوية تعاملات اليوم، ليربح المعدن الأصفر نحو 10 دولارات، ليدعم مكاسبه الشهرية التي بلغت 37.5 دولار للأوقية.





وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي اليوم، ارتفع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 4% في العام الماضي، بدعم مشتريات البنوك المركزية التي زادت بنحو 74%.





وهبطت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، في جلسة المتقلبة، إلا أن "نايمكس" حقق مكاسب شهرية بأكثر من 18% مسجلاً أكبر ارتفاع على الإطلاق خلال يناير.





فيما تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





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