أرباح وإيرادات

2019/02/01 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تمكنت شركة "أمازون" من تجاوز توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير من 2018.





وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في قطاع مبيعات التجزئة الإلكترونية، اليوم الخميس، أنها حققت صافي أرباح 3.02 مليار دولار (6.04 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر 2018 مقارنة مع الأرباح البالغة 1.85 مليار دولار (3.75 دولار للسهم) في الفترة نفسها من العام السابق.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "أمازون" من الأرباح كان سيبلغ 5.65 دولار في الربع الرابع.





وارتفعت إيرادات "أمازون" بنسبة 20% إلى 72.38 مليار دولار في الثلاثة أشهر التي تنتهي في ديسمبر الماضي مقابل 60.45 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى تحقيق إيرادات بالربع الرابع بقيمة 71.88 مليار دولار.





وأظهرت نتائج الأعمال أن "أمازون" سجلت إيرادات من خدمات الحوسبة السحابية بقيمة 7.43 مليار دولار بزيادة 45% على أساس سنوي.





وفي إجمالي 2018، ارتفعت أرباح "أمازون" إلى 10.07 مليار دولار، مقارنة مع 3.03 مليار في 2017.





كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 232.88 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة مع 177.86 مليار دولار في العام السابق له.





وتوقعت "أمازون" أن تحقق إيرادات تتراوح بين 56 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وهى أقل من تقديرات المحللين عند 60.83 مليار دولار.





وعند نهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 3.9% إلى 1718.73دولار، لكنه تراجع بنسبة 1% في تعاملات ما بعد الجلسة.





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