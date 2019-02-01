2019/02/01 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة الألمانية مدينة بالاعتذار إلى الشعب العراقي

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