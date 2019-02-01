2019/02/01 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت شركة فيسبوك حدًا لحملة تلاعب إيرانية واسعة على شبكة التواصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيس بوك يحذف حسابات مشبوهة ساندت إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفيس بوك يحذف حسابات مشبوهة ساندت إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).