ترامب يؤكد تحديد موعد ومكان قمته الثانية مع كيم جونغ أون

2019/02/01 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

SAUL LOEB

(صورة أرشيفية)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم الاتفاق على موعد ومكان قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مضيفا أن الإعلان عن تفاصيل القمة سيصدر الأسبوع القادم.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنعلن عن المكان..



والتاريخ المحدد، ستكون (القمة) في نهاية فبراير..



سنعلن عن ذلك الأسبوع القادم".وذكر الرئيس الأمريكي أنه يحقق "تقدما هائلا" مع كوريا الشمالية، لكنه لم يذكر تفاصيل.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة يوم الأربعاء أنه سيرسل فريقا للإعداد للقمة التي ستعقد في مكان ما في آسيا في أواخر فبراير.





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من جانبه، أكد الممثل الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية ستيفن بياغون في مقتطفات من خطاب من المقرر أن يلقيه يوم الخميس، في بالو ألتو في كاليفورنيا، ضرورة توصل واشنطن إلى اتفاق مع كوريا الشمالية بشأن السماح بوصول الخبراء إلى مواقع رئيسية للبرامج النووية والصاروخية وآليات لمراقبتها و "في نهاية المطاف ضمان إزالة أو تدمير مخزونات المواد الانشطارية وأسلحة الدمار الشامل بما فيها الصواريخ ومنصات الإطلاق".وسيدعو بياغون كوريا الشمالية إلى تقديم إفصاح شامل عن برامجها النووية والصاروخية ويحذر من أن الولايات المتحدة لديها "خطط للطوارئ" إذا فشلت العملية الدبلوماسية.المصدر: رويترز

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