رسمياً.. برشلونة يضم مدافعاً فرنسياً جديداً

2019/02/01 | 01:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي

برشلونة عن توصله لاتفاق لضم المدافع الشاب جيان كلير

توديبو، من صفوف تولوز قبل

غلق الميركاتو الشتوي. النادي الكتالوني قبل أسابيع كان قد أتفق مع اللاعب على الانتقال له

بداية من شهر يوليو المقبل، لكن نجح برشلونة في الحصول على موافقة

تولوز على ضم اللاعب في يناير.توديبو سيوقع على عقود لمدة 4 سنوات ونصف لينتهي عقده مع

البلاوجرانا في يونيو عام 2023.وذكر الموقع الرسمي لـبرشلونة أن المدافع الفرنسي سيرتدي القميص رقم

6 الذي أصبح شاغراً بعد رحيل دينيس

سواريزإلى آرسنال على

سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان متصدر الليجا قد أعلن خلال شهر كانون الثاني الحالي ضم الثنائي

جيسون موريلو من صفوف فالنسيا وكيفن برنس بواتينج من صفوف ساسولو

وكلاهما بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.

واعلن النادي الكتلوني، اليوم الخميس، عن ثالث صفقاته لتدعيم الفريق

في الموسم المقبل 2019-2020 بضم البرازيلي إيمرسون.

وأصدر النادي الكتالوني بياناً عبر موقعه الرسمي الإلكتروني يؤكد

توصله لاتفاق مع نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لضم "إيمرسون بداية

من الأول من تموز القادم.

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