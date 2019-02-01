لقاء السفير الألماني في العراق بقيس الخزعلي رسالة لقادة العصابات الإرهابية

2019/02/01 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقاء سيريل نون السفير الألماني في العراق بقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق رسالة لقادة العصابات الإرهابية

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