خبير اقتصادي: 14 مليون عامل إيراني تحت خط الفقر بسبب فساد النظام

2019/02/01 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب في الأسبوع المقبل تحديد الحد الأدنى للأجور في إيران، ويشدد خبراء اقتصاديون والناشطون العماليون على ضرورة تعديل القوة الشرائية للعمال، قائلين إن زيادة الأجور هذا العام يجب أن تعالج مشاكل الأزمة الاقتصادية للعائلات العاملة.

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