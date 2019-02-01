عملية جديدة للتحالف العربي ضد

2019/02/01 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أمس الخميس، موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات المسيرة "الدرون" شرقي صنعاء، مطالبة المدنيين عدم الاقتراب من المكان المستهدف.

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