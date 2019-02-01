ريال مدريد يكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

2019/02/01 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان ريال مدريد فاز ذهابا في البيرنابيو بنتيجة 4-2.ولحق ريال مدريد المتوج بلقب كأس الملك (19 مرة) في المربع الذهبي ببرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.وستجرى قرعة نصف نهائي المسابقة اليوم الجمعة.ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 6 فبراير في حين يلعب الاياب يوم 27 من الشهر ذاته.وعلى ملعب مونتيليفي، سجل الفرنسي كريم بنزيمة (27 و43) وماركوس يورنتي (76) أهداف ريال مدريد، وبدرو بورو (71) هدف جيرونا.وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ريال مدريد الدور نصف النهائي للمسابقة منذ تتويجه بلقبها للمرة التاسعة عشرة في تاريخه موسم 2013-2014.تألق بنزيمة ونافاس ودفع مدرب ريال مدريد الأرجنتيني سانتياغو سولاري بتشكيلته الأساسية باستثناء غياب الكرواتي لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم 2018 وبقاء البرازيلي كاسيميرو وحارس المرمى البلجيكي ثيبو كورتوا على مقاعد البدلاء إلى جانب الويلزي غاريث بايل العائد مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب بسبب الإصابة.ويدين ريال مدريد بفوزه إلى مهاجمه الفرنسي بنزيمة الذي سجل هدفين، وإلى حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أنقذ مرماه من أهداف عدة خصوصا في الشوط الأول.واستبدل سولاري بنزيمة عقب نهاية الشوط الأول ودفع بماركو أسينسيو، واراح أيضا القائد سيرجيو راموس وأشرك مكانه ناتشو (63)، قبل أن يدفع ببايل مكان البرازيلي فينيسيوس جونيور (68).وكانت أول فرصة لبنزيمة في الدقيقة الثامنة من تسديدة "على الطاير" من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (8)، وسدد الألماني طوني كروس من خارج المنطقة بين يدي الحارس غوركا إيرايثوث (24)، ثم تلقى بنزيمة كرة من فينيسيوس وتوغل داخل المنطقة وسددها بجوار القائم الأيمن (26).ونجح بنزيمة في محاولته الثالثة في افتتاح التسجيل بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة عندما تلقى كرة من داني كارفاخال فأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس إيرايثوث الذي لم يحرك لها ساكنا (27).وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل عندما أبعد كرة عرضية للدولي الهندوراسي أنطوني لوثانو من أمام الدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني (30).وأهدر المدافع البرازيلي مارسيلو فرصة ذهبية لإضافة الهدف الثاني بعدما تبادل الكرة مع مواطنه فينيسيوس داخل المنطقة فتلاعب بلاعب الوسط بدرو بورو وانفرد بالحارس ولعبها بخارج قدمه اليمنى أبعدها الأخير في توقيت مناسب (32).وتابع نافاس تألقه بتصديه لتسديدة قوية لأليكس غرانيل من خارج المنطقة (35)، ثم تصدى لكرة ستوياني من حافة المنطقة (40).وأضاف بنزيمة الهدف الثاني بعد تلقيه كرة بالكعب من فينيسيوس داخل المنطقة سددها قوية بيمناه ارتطمت بالقائم الأيسر البعيد للحارس إيرايثوث وسكنت الشباك (43).وتصدى نافاس لكرة قوية من مسافة قريبة لستوياني (45+1).وتابع جيرونا ضغطه العشوائي مطلع الشوط الثاني، فيما واصل ريال مدريد هجماته المنسقة، ورد القائم الأيسر كرة لوكاس فاسكيث من مسافة قريبة (65).وسجل بورو هدف الشرف لأصحاب الأرض بعد لعبة مشتركة أليخاندرو باشون اثر هجمة مرتدة فتلقى كرة من الأخير خلف الدفاع الملكي وتوغل داخل المنطقة منفردا بنافاس وسددها بيمناه زاحفة داخل المرمى (71).وجرب بايل حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (75).وأعاد يورنتي الفارق إلى سابق عهده بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين الحارس (76).ابرز أحداث المباراة نهاية المباراة بفوز مستحق لريال مدريد وتأهل عن جدارة الى نصف نهائي مسابقة كاس الملكدق 76هدف ثالث لريال مدريد: تسديدة محكمة من ماركوس لورينتي تغالط الحارس إيرايزوز.دق 71 هدف لجيرونا: تمريرة بينية من أليخاندرو باشون نحو بيدرو بورو والاخير ينجح في مغالطة الحارس نافاس.دق 64: لوكاس فاسكيز أمام مرمى مفتوح، يسدد على القائم الايمن ويفوت على فريقه هدفا ثالثا.ريال مدريد ينهي الفترة متقدما بهدفين دون رد -مجموع مباراة الذهاب والشوط الاول من لقاء الاياب (6-2).دق 42 -هدف ثان لريال مدريد: بنزيمة يضيف الهدف الثاني له ولفريقه من تسديدة جميلة لامست القائم قبل ان تلج الشباك.دق 31: الحارس غوركا إيرايزوز يتصدى بشجاعة لتسديدة البرازيلي مارسيلو وحرمه من مضاعفة النتيجة.دق 30: جيرونا يرد على هدف ريال بهجمة مرتدة قادها الهندوراسي انتوني لوزانو ووزع نحو زميله الاوروغوياني كريستيان ستواني والاخير كاد ان يسجل هدف التعادل لولا تدخل الحارس نافاس في اللحظة الاخيرة.-هدف أول لريال مدريد دق 27: كريم بنزيمة يخترق بسرعة دفاع جيرونا ويسدد بيسراه داخل مرمى إيرايزوز.دق 15: كرة عرضية من كارفخال تصل الى بنزيمة الذي سدد في قدم المدافع بيدرو بورو .دق 8: كريم بنزيمة يسدد من داخل منطقة الجزاء والكرة تجانب مرمى الحارس غوركا إيرايزوز.فرصة خطيرة لجيرونا دق 2 - كرة ثابتة ينفذها اليكس غرانيل والكرة ترتطم بالقائم الايمن للحارس كيلور نافاس وعادت امام بايك سونغ هو الذي حاول التسديد لكن كرفخال شتت الكرة.- الحكم خوان مارتينيز يعطي اشارة انطلاق مباراة ريال مدريد وجيروناتشكيلة ريال مدريد

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