كاتب أمريكي: تصنيف القرضاوي إرهابيًا أفضل سبيل للضغط على قطر

2019/02/01 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد كاتب أمريكي رفع اسم يوسف القرضاوي، مفتي تنظيم "الإخوان" الإرهابي، سراً من قوائم المطلوبين لدى منظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، وطالب واشنطن بإدراجه في "قائمة الإرهابيين العالميين".

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