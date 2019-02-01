تماشيًا مع العقوبات الأمريكية.. واردات آسيا من نفط إيران في الحضيض

2019/02/01 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت واردات أكبر 4 مشترين آسيويين لنفط إيران إلى أدنى كمية في ثلاث سنوات في 2018 في ظل العقوبات الأميركية على طهران،

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