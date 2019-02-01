واشنطن ستعلق الالتزام بمعاهدة القوى النووية

2019/02/01 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مسؤولون أميركيون يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستعلن تعليق الالتزام بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا بما يبدأ فترة ستة أشهر قد تفضي إلى الانسحاب الأميركي من المعاهدة.غير أن من الممكن أن تختار واشنطن عدم الانسحاب إذا التزمت موسكو بالمعاهدة في تلك الفترة.وتقول الولايات المتحدة إن الصاروخ الروسي الجديد […]

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