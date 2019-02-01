2019/02/01 | 02:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية يوم الخميس إن الفلسطينيين لن يقبلوا إملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومشروعاته ويريدون سلاما عادلا يقود إلى دولة فلسطينية مستقلة.وقال شعث في تصريح عقب لقائه مع وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي ”نحن شعب صامد لن نقبل إملاءات الإسرائيليين أو إملاء ترامب ومشروعاته.نحن نريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعث: الفلسطينيون لن يقبلوا بإملاءات ترامب ويريدون سلاما عادلا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعث: الفلسطينيون لن يقبلوا بإملاءات ترامب ويريدون سلاما عادلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).