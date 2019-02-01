الإعلام الرقمي يدعو الاتصالات لمراقبة عمل الشركات المزودة بالإنترنت للمحافظات

2019/02/01 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مركز الإعلام الرقمي وزارة الاتصالات إلى مراقبة عمل الشركات المزودة للخدمة في محافظات البلاد كافة.

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