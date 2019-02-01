الفياض في السعودية في زيارة سرية تشمل مباحثاتها الحشد الشعبي الطائفي

2019/02/01 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي ومستشار الأمن الوطني، فالح الفيّاض، أمس الخميس، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة غير معلنة، بينما رجّح مسؤولون أنّ الزيارة تندرج ضمن مساعي طمأنة المملكة من وجود "الحشد" في العراق ككل.

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