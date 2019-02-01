2019/02/01 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، مؤكدًا اكتمال العمل فى أجزاء كبيرة من جدار المكسيك الذى أعلن فى حملته الانتخابية سعيه لبناء الجدار بهدف منع الهجرة غير الشرعية و مكافحة الجريمة وتجارة المخدرات والسلاح التى تتم على الحدود المكسيكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يحذر من عدم بناء جدار المكسيك: الوضع سيكون أسوأ من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يحذر من عدم بناء جدار المكسيك: الوضع سيكون أسوأ من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).