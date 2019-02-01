خالد البلطان : هتان باهبري لا يُريد تجديد عقده والمفاوضات من الهلال والنصر

2019/02/01 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باهبري لا يرغب بالتجديد لنادي الشباب بالرغم من تقديم كافة العروض المناسبة له

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