بابا الفاتيكان: زيارة الإمارات صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات بين الأديان

2019/02/01 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التى سيقوم بها فى الثالث من فبراير المقبل، وقال " أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية".

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